Ljubomir Vranješ, selektor moške reprezentance Slovenije: Ne morem jih izčrpati do smrti Dnevnik Kljub dvema bolečima porazoma v sklepnem delu v Stockholmu proti Španiji in Norveški selektor reprezentance Ljubomir Vranješ opozarja na pozitivne stvari, ki so se pokazale v slovenski reprezentanci na letošnjem evropskem prvenstvu.

Sorodno

































































































































































Oglasi