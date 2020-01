Bob leta 2019 zdravnici in humanitarki Ninni Kozorog RTV Slovenija Večerov Bob leta 2019, ki so ga zvečer podelili v SNG Maribor, je tokrat pripadel mariborski zdravnici in humanitarki Ninni Kozorog za izjavo: "Najpomembnejši vzornik je tisti človek, ki nas zvečer gleda iz ogledala, ko si snamemo masko dneva. "

Sorodno





Oglasi