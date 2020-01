Bob leta 2019 zdravnici in humanitarki Ninni Kozorog Primorske novice Večerov Bob leta 2019, ki so ga včeraj zvečer podelili v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor, je tokrat pripadel mariborski zdravnici in humanitarki Ninni Kozorog za izjavo “Najpomembnejši vzornik je tisti človek, ki nas zvečer gleda iz ogledala, ko si speremo masko dneva.”

Sorodno











Oglasi