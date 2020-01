Bob leta 2019 zdravnici in humanitarki Ninni Kozorog Dnevnik Večerov bob leta 2019, ki so ga podelili v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor, je tokrat pripadel mariborski zdravnici in humanitarki Ninni Kozorog za izjavo »Najpomembnejši vzornik je tisti človek, ki nas zvečer gleda iz ogledala, ko si...

