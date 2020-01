V začetku novembra se je odvijal glavni selitveni val žerjavov iz severnih in vzhodnih evropskih gnezdišč proti jugu. Ornitologi ugotavljajo, da ptice vse bolj uporabljajo selitveno pot od Madžarske čez osrednjo Slovenijo v severno Italijo in Španijo, od koder se usmerjajo proti Afriki. Več selitvenih poti poteka tudi čez Dolenjsko. Vrsta opazovanj je zabeležena tudi vzdolž doline Krke in Kolpe. ...