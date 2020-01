WHO po vsem svetu razglasil izredne razmere zaradi novega koronavirusa iz Kitajske Demokracija Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je nocoj zaradi novega koronavirusa iz Kitajske razglasila izredne zdravstvene razmere po svetu. Ob tem je WHO države pozval h koordinaciji ukrepov v skladu z njihovimi smernicami, poročajo tuje tiskovne agencije.

