Po zagotovilih NIJZ in ministrstva je Slovenija pripravljena na morebitni prihod koronavirusa Primorske novice Na ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje po razglasitvi WHO, da je koronavirus globalna grožnja za javno zdravje, zatrjujejo, da dogajanje spremljajo in so nanj pripravljeni. Pravijo, da v Sloveniji večjih sprememb glede tega virusa ni, do zdaj so obravnavali dva suma okužbe in ju tudi ovrgli.

