Zaradi koronavirusa umrlo že več kot 200 ljudi SiOL.net Virus je na Kitajskem zahteval že 213 življenj, okuženih je že skoraj 10.000 ljudi, prva primera okužbe so v četrtek potrdili tudi v Italiji. Potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v četrtek zaradi novega koronavirusa razglasila globalne izredne zdravstvene razmere, so ZDA državljanim odsvetovale potovanja na Kitajsko.

Sorodno





























































Oglasi