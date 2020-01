Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj v Predsedniški palači sprejel dijakinje, udeleženke projekta Mlade veleposlanice in njihove mentorice, tuje in slovenske veleposlanice. Predsednik Pahor se je veleposlanicam zahvalil, da so pomagale dekletom na poti do njihovih sanj. preberite več » ...