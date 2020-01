Smučišče Golte je vrhunsko urejeno smučišče, ki leži na 1600 metrih nadmorske višine v Kamniško-Savinjskih Alpah. Glavne prednosti smučišča so kakovostno urejene proge, sedežnice, razgibani tereni za zahtevne smučarje in začetnike, bogata gostinska ponudba, nepozabni razgledi in enostaven dostop. preberite več » ...