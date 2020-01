Z mestnimi derezicami v zasnežene Julijske Alpe, reševal jo je helikopter 24ur.com Pri sestopu z Vogla proti planini Razor se je poškodovala planinka, ki jo je moral, v težjih razmerah, reševati helikopter. Razmere v gorah so zimske, poti so poledenele, a planinka je imela kljub temu zgolj mestne derezice. Te za gore niso primerne, opozarjajo policisti in reševalci.

