Po 200-metrskem zdrsu obležala nezavestna Primorske novice Čeprav je drsela približno 200 metrov in so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, je imela 23-letna planinka v četrtek veliko srečo. Drsenje in kotaljenje po zaledenelem pobočju je preživela z lažjimi poškodbami, lahko pa bi se končalo tragično. Gorski reševalci opozarjajo, da je v zimskih razmerah treba imeti pravo opremo in jo tudi znati uporabljati.

Sorodno











Oglasi