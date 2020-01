Pri sestopu z Vogla proti planini Razor v Občini Tolmin se je v četrtek poškodovala mlajša planinka. Okrog 9. ure je ženska, ki je stara 23 let in je doma iz Komna, v družbi 37-letnika iz Idrije odšla peš s planine Podkuk, kamor sta se pripeljala z osebnim vozilom, proti vrhu Vogla (1.922 m). Na poti sta si zaradi zasnežene in deloma poledenele površine na planinske čevlje dodatno obula t.i. urban ...