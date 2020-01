Jeseničani po kazenskih strelih do zmage Gorenjski glas Kranj – V sredo so hokejisti v Alpski hokejski ligi odigrali tekme predzadnjega kroga v rednem delu tekmovanja. Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so gostovali pri VEU Feldkirch in odigrali pomembno tekmo za uvrstitev v končnico. Po streljanju...

Sorodno









Oglasi