Jeseničanom je uspelo! SiOL.net V zadnjem krogu rednega dela Alpske lige je znanih šest moštev, ki se je že uvrstilo v četrtfinale. V tej skupini sta oba slovenska predstavnika. Medtem ko so si hokejisti HK SŽ Olimpija končnico zagotovili že pred časom, prav tako prvo mesto po rednem delu tekmovanja, so si Jeseničani neposredno uvrstitev v četrtfinale priborili šele v zadnjem krogu, ko so sami visoko, s 7:0 premagali Bregenzerwa...

