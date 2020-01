Marcel Rodman: Nekatere stvari so dobre, veliko pa jih manjka. Tega se zavedam. Sportal "Počutim se sposobnega, imam željo, vizijo. Verjamem, da s skupnimi močmi lahko veliko naredimo. Želimo si kontinuitete in rasti kluba. Veliko stvari je dobrih, veliko pa jih manjka. Tega se zavedamo. Čaka nas veliko dela," ob vrnitvi k HDD Sij Acroni Jesenice pravi Marcel Rodman, ki bo na Gorenjskem opravljal vlogi športnega direktorja in generalnega sekretarja društva.

Sorodno









Oglasi