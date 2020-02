'Če kdo s svojimi ravnanji škoduje desnici, potem je to večni predsednik SDS' 24ur.com Nekdanja predsednica NSi, sedaj pa evropska poslanka Ljudmila Novak je v intervjuju za Večer med drugim ocenila politično situacijo po odstopu premierja Marjana Šarca. Po njenem mnenju so najboljša rešitev predčasne volitve. Pri oblikovanju morebitne nove vlade pa bo pomembno, kdo bo premier. Pri tem je bila kritična do prvaka SDS Janeza Janše.

Sorodno







Oglasi