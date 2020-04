V Javnem podjetju Komunala Brežice d.o.o., ki je upravljavec tržnice v Brežicah, so v času epidemije želeli svojim uporabnikom olajšati dostop do zdrave, sveže in lokalno pridelane hrane. Tržnica je namreč v skladu z navodili odprta samo ob sobotah med 7. in 12. uro, zaradi velikonočnih praznikov je izjemoma odprta v tem času tudi danes. Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa veljajo za ...