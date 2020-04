DL: Za zdrav planet in tudi proti 5G - Naredimo konec zastrupljanju, sevanjem na zemlji Lokalno.si 121 članov Ajde Posavje iz 18 občin, 6 jih ima certifikat Demeter – Podpirajo peticijo proti širitvi 5G omrežja v Sloveniji – Več postoriti za povečanje samooskrbe – Prijazen odnos do okolja, če želimo zdravo hrano in življenje preberite več » ...

