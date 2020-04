Slavka Kristan, ki je vrsto let vodila mladinski oddelek v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu, tudi v upokojenskem stanu ne more brez knjig. V novomeškem upokojenskem društvu je mentorica bralnega krožka, rada pa vodi tudi kako prireditev, še zlasti če gre za promocijo branja, izobraževanja, kulture, kot je bilo nedavno odprtje kipa Rastoče deklice v projektu Rastoče knjige, h kateremu so prist ...