Dijaška organizacija Slovenije od leta 2010 med odličnimi dijaki, ki se izkažejo tudi pri obšolskih dejavnostih, izbira naj dijaka in naj dijakinjo. Na prireditvi, ki je bila prejšnji teden na ljubljanskem magistratu, so ta naziva za preteklo šolsko leto podelili Ivanu Prazniku iz Ribnice na Pohorju in Aniti Koprivc iz Stare Gore v občini Mirna. preberite več » ...