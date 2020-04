#foto Tornadi v Mississippiju zahtevali najmanj šest življenj Dnevnik Ameriško zvezno državo Mississippi so v nedeljo prizadeli siloviti tornadi, ki so terjali najmanj šest človeških življenj in povzročili ogromno gmotno škodo. Zato so v tej zvezni državi razglasili izredne razmere.

