Poljakom zaščitne maske in rokavice odslej na voljo v avtomatih 24ur.com Zaščitne maske, rokavice za enkratno uporabo ter sredstva za dezinfekcijo rok, kar naj bi vse ščitilo pred okužbo z novim koronavirusom, so na Poljskem poslej na voljo tudi v avtomatih. V Krakovu so tako postavili že šest tovrstnih avtomatov, v prestolnici pa Varšava dva.

