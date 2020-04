V 11. paketu slovenskih filmov na spletu zgodbe o Cankarju, umoru in Černobilu RTV Slovenija Slovenski filmski center v sklopu akcije Vsi (filmi) doma tokrat napoveduje dokumentarno-igrana in dokumentarni film ter tri kratke animirane filme za otroke. Na spletu vas čakajo portret Ivana Cankarja, resnična zgodba o umoru in vrnitev v Černobil.

