Izplačilo delodajalcem za vloge po interventni zakonodaji – 11. maja! data.si Izplačilo delodajalcem, ki so se odločili, da sprejmejo ukrepe po interventnih zakonih, Zavod za zaposlovanje se napoveduje za predvidoma 11. maja. Zavod omenja, da so do 19.4. prejeli 32.000 vlog. Za katere vloge gre in ali so morda še kakšni...

