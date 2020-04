Rok za oprostitev prispevkov se izteka RTV Slovenija Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo prek eDavkov vložiti izjavo do konca aprila, če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. aprila in 20. maja.

