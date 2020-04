Za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi izjave še dva dni Primorske novice Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo preko eDavkov vložiti izjavo do konca aprila, če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. aprila in 20. maja. Če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. junija, je rok za predložitev izjave 31. maj.

Sorodno





Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Vasko Simoniti

Zdravko Počivalšek