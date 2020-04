Virtualni festival na YouTubu bo med drugim gostil Cannes, Tribeco in Sundance RTV Slovenija YouTube bo letošnjo pomlad pripravil 10-dnevni digitalni filmski festival, v okviru katerega bodo brezplačno predvajali festivalske filme. Projektu se je že pridružilo dvajset partnerjev, tudi canski, beneški in berlinski festival, pa Tribeca in Sundance.

