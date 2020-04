Virtualni filmski festival bo združil Cannes, Benetke, Sarajevo in druga mesta 24ur.com Maja se bo začel desetdnevni filmski festival na spletu, ki bo združil največje filmske festivale z vsega sveta, med drugim Cannes, Benetke, Toronto in Berlin, so v ponedeljek sporočili s festivala Tribeca v New Yorku. Dogodek z naslovom Mi smo eno: Globalni filmski festival se bo začel 29. maja, pridružilo se mu je tudi Sarajevo.

