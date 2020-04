Na spletu se bo 29. maja začel destdnevni filmski festival z naslovom Mi smo eno: Globalni filmski festival, ki bo združil največje svetovne filmske festivale z vsega sveta, med drugim Cannes, Benetke, Toronto, Berlin in Sarajevo, so sporočili s festivala Tribeca v New Yorku. Natančen program dogodka še ni znan, bo pa dobrodelne narave v podporo Svetovni zdravstveni organizaciji.