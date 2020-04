Celjska roparja zagrešila najmanj sedemnajstih ropov RTV Slovenija Celjski policisti so januarja po ropu bencinskega servisa na Ljubljani cesti v Celju prijeli 29-letnega in 41-letnega Celjana, za katera so med preiskavo ugotovili, da sta zagrešila še 12 ropov.

