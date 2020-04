Črna statistika: v ZDA zaradi covid-19 več mrtvih kot v vietnamski vojni 24ur.com V ZDA so do torka zvečer našteli več kot milijon primerov okužb z novim koronavirusom in 58.335 smrti zaradi bolezni covid-19. Mrtvih je sedaj več, kot je umrlo ameriških vojakov v vietnamski vojni. Ameriški predsednik Donald Trump sicer meni, da bo novi koronavirus izginil sam po sebi, tudi brez cepiva.

