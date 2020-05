Danes še oblačno, nato sledijo sončni in topli dnevi SiOL.net Danes bomo imeli pretežno oblačno vreme, ponekod v notranjosti bo rahlo deževalo. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, v petek pa bo sončno in še topleje, pravijo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

