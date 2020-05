Vreme: čaka nas več jasnine in višje temperature SiOL.net Danes se bo postopno zjasnilo. V četrtek bo precej jasno, jutro pa bo precej hladno. V petek in soboto bo sončno in nekoliko topleje, napovedujejo meteorologi na agenciji za okolje (Arso).

