Danes sončno, v petek se bo ogrelo do 25 stopinj SiOL.net Danes in v petek bo pretežno jasno. Jutri se bo živo srebro ponekod ogrelo vse do 25 stopinj Celzija. Konec tedna bo prav tako večinoma minil v znamenju sonca in precej toplega vremena, napovedujejo na agenciji za okolje.

