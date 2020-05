Kamniška knjižnica delno odprla vrata Gorenjski glas Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je včeraj, v ponedeljek, delno odprla svoja vrata. Osrednja enota v Kamniku bo odprta od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, Krajevna knjižnica Komenda pa le ob ponedeljkih in petkih med 9. in 15.

