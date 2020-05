Trgovine naj ob nedeljah ostanejo zaprte #anketa SiOL.net Državni zbor bo, na pobudo Levice, v prihodnje obravnaval novelo zakona, s katero bi trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh ostale zaprte. V koalicijskih strankah SDS in NSi ter opozicijskih LMŠ, SAB in Levici predlog o zaprtju podpirajo. V DeSUS so za zdaj še zadržani, saj se morajo, kot pravijo, o tem na ravni poslanske skupine še pogovoriti. Edina, ki predlogu nasprotuje, je stranka SMC. Iz ...

Sorodno















Oglasi