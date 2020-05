Ohranitev zaprtih trgovin ob nedeljah ima široko podporo obeh političnih polov 24ur.com V Levici so skladno z napovedmi pripravili predlog novele zakona o trgovini, s katerim bi tudi po koncu epidemije novega koronavirusa ohranili zaprtje trgovin ob nedeljah. Koordinator stranke Luka Mesec ob široki podpori z obeh političnih polov in tudi iz dela javnosti verjame v uspeh predloga, ki ga v DZ želijo sprejeti do poletja. V Trgovinski zbornici Slovenije sicer opozarjajo, da tak korak lahko pomeni odvečne zaposlene.

