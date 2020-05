Krščanske cerkve: Trgovine naj bodo ob nedeljah zaprte SiOL.net Največje krščanske verske skupnosti v Sloveniji izražajo podporo vsem predlogom, da so trgovine ob nedeljah tudi v času po epidemiji zaprte in da se ohrani nedelja kot dela prost dan, so skupnosti zapisale v sporočilu za javnost. Želijo si, da bi ljudje namesto v trgovino ob nedeljah prihajali v cerkev.

