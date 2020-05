VIDEO: ''Vračamo se na stare tire in pridno delamo; hvala vam, bili ste strpni in odgovorni'' Lokalno.si Letošnja slovesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Sevnica je zaradi aktualnih razmer odpadla. Kljub temu pa predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar v svojem video-nagovoru krajankam in krajanom sporoča, da delo sveta krajevne skupnosti poteka tekoče, prav tako pa se izvajajo vse načrtovane naloge in investicije. preberite več » ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Borut Pahor

Marko Starman

Danijel Krivec