Balinarji nadaljujejo s superligo junija Sportal Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije (BZS) je na majski izredni korespondenčni seji sprejel soglasno odločitev, da se bo v moški superligi tekmovanje nadaljevalo v juniju, medtem ko so ostale državne in območne lige že zaključene. Tekmi 17. in 18. kroga superlige bosta tako na sporedu 13. in 20. junija, zaključni turnir za naslov državnega prvaka pa 27. in 28. junija.

