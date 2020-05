Primež ukrepov popušča, kdaj bodo na vrsti fitnes centri? Sportal Fitnes centri po Sloveniji so svoja vrata večinoma zaprli dan po razglasitvi epidemije, torej 13. marca, zaradi družbene odgovornosti so nekateri ta korak storili že prej. Kdaj bi se vadbe, ki so usmerjene tudi v preventivo in zdravje starejših, lahko nadaljevale? Na Fitnes zvezi Slovenije so na resorno ministrstvo naslovili že tri apele, v katerih so zbrali tudi smernice in priporočila v zvezi z ...

