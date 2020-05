Na FDV proti poseganju v avtonomijo novinarskega poklica Primorske novice Na katedri za novinarstvo fakultete za družbene vede so zaskrbljeni "zaradi različnih oblik podrejanja novinarstva ter poniževanja novinark in novinarjev, ki so z nastopom nove vlade postale del vsakdana". Poseganje v avtonomijo novinarskega poklica oži svobodo izražanja in namesto demokratičnega političnega komuniciranja širi enoumje, navajajo.

