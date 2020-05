[Video] Bivši udbaš in skrajni levičar Splichal vladajoči stranki očita zlorabo politične moči ter p Nova24TV Na katedri za novinarstvo levičarske Fakultete za družbene vede so v pisni izjavi izrazili zaskrbljenost “zaradi različnih oblik podrejanja novinarstva ter poniževanja novinark in novinarjev, ki so z nastopom nove vlade postale del vsakdana.” Član katedre za novinarstvo Slavko Splichal med drugim meni, da vladajoča politična stranka zlorablja politično in odločevalsko moč, na veliko pa […]

