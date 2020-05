Tudi ta teden je zanimiv. Lahko bi mu rekli tudi teden pisem. Kar pestro dogajanje, od pisma zunanjega ministra dr. Anžeta Logarja, do pisma predsednika vlade Janeza Janše in pisma skupine profesorjev FDV, do realne primerjave o številu mrtvih na milijon prebivalcev v Sloveniji, glede na druge države Evrope in širše. Vse to so teme, ki so v naših dominantnih medijih odmevale, (razen števila mrtvih ...