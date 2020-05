Vreme: Oblačnost se bo čez dan trgala Dnevnik Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo burja popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj Celzija.

