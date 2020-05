ZDA podaljšale zaprtje meje s Kanado in Mehiko do 21. junija RTV Slovenija ZDA so zaradi pandemije novega koronavirusa podaljšale zaprtje meje s Kanado in Mehiko do 21. junija. Dovoljene so le nujne poti. Meje med državami so sicer zaprte od 18. marca.

