Več kot 300.000 okuženih v Rusiji, v Španiji maske tudi za otroke RTV Slovenija Rusija ima že več kot 300. 000 okuženih, samo v zadnjem dnevu je umrlo do zdaj rekordnih 135 okuženih. To je sicer nizko število, glede na to, da je v Španiji na začetku aprila umrlo več kot 900 okuženih na dan. Oblasti zanikajo prikrivanje podatkov.

