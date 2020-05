Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo Dnevnik Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter severnih smeri, ki se bo najbolj občutil na severu in vzhodu Slovenije, je zapisano na spletnih straneh...

