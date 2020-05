Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte SiOL.net Popoldne ali zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal. V soboto in nedeljo bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj kopaste oblačnosti s kakšno ploho. Razmeroma sveže bo.

